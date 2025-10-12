الأحد 2025-10-12 03:07 م
 

صندوق الزكاة: سداد ذمم 133 من الغارمات

صندوق الزكاة: سداد ذمم 133 من الغارمات
تعبيرية
 
الأحد، 12-10-2025 01:57 م

الوكيل الإخباري-   وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة، على سداد ذمم مالية مستحقة على 133 غارمة، إضافة إلى ترميم وصيانة 12 منزلا لأسر فقيرة في مختلف مناطق المملكة.

اضافة اعلان


وأعلن المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، عن إطلاق الصندوق مبادرتين، هما: "أخي أشدد أزري 10" لترميم المنازل في مناطق مديرية أوقاف إربد الثانية، و"نحيا معا" في لواء الكورة.


كما وافق المجلس على عطاء شراء 208 رؤوس أغنام، لغايات تسليمها إلى 16 أسرة، في إطار برامج صندوق الزكاة لإقامة مشاريع تأهيلية تنقل الأسر الفقيرة والمحتاجة من حالة تلقي المساعدات إلى مرحلة الاعتماد على الذات.


واستعرض أعضاء المجلس الوضع المالي للصندوق، وأصدروا مجموعة من القرارات المالية والإدارية المتعلقة بعمله.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

أخبار محلية عضوا مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني يؤديان القسم القانوني

نت

فيديو منوع عندما يفكر الفنان خارج الصندوق

96

فيديو منوع مقطع مقلق لمنتجات يمكن تبديل تاريخ الإنتاج والإنتهاء المدون عليها !

5

فيديو منوع هكذا يمكنك الخروج بالسيارة بشكل صحيح من مكان ضيق

الدكتور علي ذياب

مناسبات تهنئة الدكتور علي ذياب بمناسبة حصوله على البورد الأردني

5

تكنولوجيا استجابة لرغبة المستخدمين.. أبل تعيد ميزة شهيرة إلى أجهزة آيباد

لا

تكنولوجيا باستخدام الذكاء الاصطناعي.. غوغل تطلق ميزة جديدة لتحرير الصور

صورة متداولة للسيارة التي توفي فيها أعضاء من الوفد القطري بحادثة شرم الشيخ بمصر

عربي ودولي الكشف عن معلومة مفاجئة حول الوفد القطري الذي تعرض لحادث سير بمصر



 
 





الأكثر مشاهدة