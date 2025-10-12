صندوق الزكاة: سداد ذمم 133 من الغارمات

وأعلن المجلس، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور محمد الخلايلة، عن إطلاق الصندوق مبادرتين، هما: "أخي أشدد أزري 10" لترميم المنازل في مناطق مديرية أوقاف إربد الثانية، و"نحيا معا" في لواء الكورة.
كما وافق المجلس على عطاء شراء 208 رؤوس أغنام، لغايات تسليمها إلى 16 أسرة، في إطار برامج صندوق الزكاة لإقامة مشاريع تأهيلية تنقل الأسر الفقيرة والمحتاجة من حالة تلقي المساعدات إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
واستعرض أعضاء المجلس الوضع المالي للصندوق، وأصدروا مجموعة من القرارات المالية والإدارية المتعلقة بعمله.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء المعايطة يزور قيادة قوات الدرك ويؤكد على جاهزيتها العالية وحرفية منتسبيها
-
التربية تفتح منصة طلبات سُلف المعلمين والموظفين (رابط)
-
التربية تفتح باب التسجيل لتكميلية التوجيهي لغير المستكملين ولرفع المعدل - تفاصيل
-
95 % من الأردنيين يؤيدون إعادة خدمة العلم
-
استطلاع: 43% من الأردنيين سيشاركون في انتخابات البلدية المقبلة
-
تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين الاثنين
-
هيئة الاتصالات: التعامل مع المرخصين لخدمات التوصيل
-
التلهوني: نسير قدماً بالتوقيع الرقمي على الوثائق القضائية ليشمل كافة المحاكم