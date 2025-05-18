الأحد 2025-05-18 03:48 م
 

صندوق الزكاة يصرف راتبا إضافيا لمنتفعيه قبل عيد الأضحى

نقود
نقود
 
الأحد، 18-05-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-    أقر صندوق الزكاة صرف راتب إضافي لكل أسرة منتفعة من الصندوق قبل عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الزكاة اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.


ووافق المجلس على تنفيذ مشروع الحقائب المدرسية بشراء 20 ألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها، ليتم توزيعها على طلاب مدارس لدى الأسر المحتاجة مع بداية العام الدراسي المقبل.


وأقر المجلس شراء 210 رؤوس ماعز لغاية تأهيل عدد من الأسر العفيفة بمشاريع في مختلف محافظات المملكة، وإطلاق دفعة جديدة من أسماء الغارمات ممن انطبق عليهن أسس وشروط البرنامج، إضافة إلى ترميم 8 منازل بعد إجراء الدراسة اللازمة لها، كما اطلع على الموقف المالي للصندوق.


وأكد الخلايلة أهمية التوسع في المشاريع التأهيلية المستدامة وزيادة عددها، وتعزيز دور الصندوق في تحسين ظروف السكن للأسر المحتاجة، مثنيا على الجهود التي يبذلها فريق الصندوق في خدمة الفئات الفقيرة والمحتاجة في المجتمع.

 
gnews

أحدث الأخبار

زين تدعو الأردنيين للمشاركة في احتفالها الضخم بعيد الاستقلال 79

أخبار الشركات زين تدعو الأردنيين للمشاركة في احتفالها الضخم بعيد الاستقلال 79

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية الصفدي يلتقي المطران إياد الطوال مهنئاً بتعيينه مطراناً للبطريركية اللاتينية في الأردن

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: انطلاق ورشة عمل تدريب الميسرين

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية من المدارس إلى الجمعيات .. 9 فعاليات لنشر ثقافة النزاهة في المجتمع

ل

أخبار محلية حين تتسع الشاشة وتضيق الحياة.. أطفال في عزلة رقمية

مزرعة دجاج داخلية

أخبار محلية تعليق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس ‎الأعيان يفتتح مؤتمر الرقمنة والتمكين الاقتصادي في العقبة

الصورة التي تداولها الإعلام الإسرائيلي

عربي ودولي الرئاسة اللبنانية توضح حقيقة لقاء عون وزعيم دروز الكيان



 
 





الأكثر مشاهدة