صندوق الزكاة يصرف راتبا إضافيا لمنتفعيه قبل عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- أقر صندوق الزكاة صرف راتب إضافي لكل أسرة منتفعة من الصندوق قبل عيد الأضحى المبارك.

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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الزكاة اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.



ووافق المجلس على تنفيذ مشروع الحقائب المدرسية بشراء 20 ألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها، ليتم توزيعها على طلاب مدارس لدى الأسر المحتاجة مع بداية العام الدراسي المقبل.



وأقر المجلس شراء 210 رؤوس ماعز لغاية تأهيل عدد من الأسر العفيفة بمشاريع في مختلف محافظات المملكة، وإطلاق دفعة جديدة من أسماء الغارمات ممن انطبق عليهن أسس وشروط البرنامج، إضافة إلى ترميم 8 منازل بعد إجراء الدراسة اللازمة لها، كما اطلع على الموقف المالي للصندوق.