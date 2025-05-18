صندوق الزكاة يصرف راتبا إضافيا لمنتفعيه قبل عيد الأضحى

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق الزكاة اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة.
ووافق المجلس على تنفيذ مشروع الحقائب المدرسية بشراء 20 ألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها، ليتم توزيعها على طلاب مدارس لدى الأسر المحتاجة مع بداية العام الدراسي المقبل.
وأقر المجلس شراء 210 رؤوس ماعز لغاية تأهيل عدد من الأسر العفيفة بمشاريع في مختلف محافظات المملكة، وإطلاق دفعة جديدة من أسماء الغارمات ممن انطبق عليهن أسس وشروط البرنامج، إضافة إلى ترميم 8 منازل بعد إجراء الدراسة اللازمة لها، كما اطلع على الموقف المالي للصندوق.
وأكد الخلايلة أهمية التوسع في المشاريع التأهيلية المستدامة وزيادة عددها، وتعزيز دور الصندوق في تحسين ظروف السكن للأسر المحتاجة، مثنيا على الجهود التي يبذلها فريق الصندوق في خدمة الفئات الفقيرة والمحتاجة في المجتمع.
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