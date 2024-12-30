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صندوق الزكاة يقر كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين

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جانب من الاجتماع
الإثنين، 30-12-2024 11:45 ص

الوكيل الإخباري- وافق مجلس إدارة صندوق الزكاة لدى اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، على تنفيذ برنامج كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين من الصندوق بقيمة 30 دينارًا لكل منهم.

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وأقر المجلس إقامة 25 يوماً خيريًا وطبيًا في مناطق مختلفة في جميع أنحاء المملكة، لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق سكنهم، بالإضافة إلى صيانة وترميم 7 منازل للأسر المعوزة والفقيرة في مختلف مناطق المملكة بعد إجراء الدراسة اللازمة، وزيادة المخصص المالي لبناء 10 وحدات سكنية في الأرض المملوكة لصندوق الزكاة في منطقة "المكيفتة" في البادية الشمالية من 300 ألف دينار إلى 400 ألف دينار.


كما أقر المجلس موازنة الصندوق المالية للعام 2025، واستعرض مؤشرات الإنجاز في موازنة العام الماضي 2024، مثلما اطلع على الخطة الإعلامية للصندوق خلال العام 2025.


وأثنى الخلايلة، على دعم المُزكين والمُتبرعين، مثمنا ثقتهم بالصندوق والدور الذي يقدمونه، ما يعزز التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الأردني.

 
gnews

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