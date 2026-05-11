الإثنين 2026-05-11 09:31 م

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يحتفل بيوبيله الفضي

الوكيل الإخباري-   احتفل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بمرور خمسةٍ وعشرين عاماً على تأسيسه، مستذكراً مسيرة وطنية تنموية انطلقت برؤية ملكية سامية آمنت بالإنسان الأردني وقدرته على صناعة المستقبل، وحملت على مدار السنوات رسالة تنموية مستدامة في مختلف محافظات المملكة.

وأطلق الصندوق بهذه المناسبة شعار اليوبيل الفضي: "رؤية تتجدد ومستقبل يُصنع"، ليعكس استمرار نهج التطوير والتحديث الذي يتبناه الصندوق، والبناء على الإنجازات الوطنية المتراكمة، بما يواكب رؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، ويعزز جاهزيته للمرحلة المقبلة.


ويجسد الشعار، بحسب بيان اليوم الاثنين، قدرة ومرونة الصندوق على مواكبة التحولات والمتغيرات، والعمل على صناعة مستقبل أكثر استدامة من خلال الاستثمار في الإنسان، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار بما يواكب متطلبات سوق العمل ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 
 


