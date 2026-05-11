صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يحتفل بيوبيله الفضي

الوكيل الإخباري- احتفل صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بمرور خمسةٍ وعشرين عاماً على تأسيسه، مستذكراً مسيرة وطنية تنموية انطلقت برؤية ملكية سامية آمنت بالإنسان الأردني وقدرته على صناعة المستقبل، وحملت على مدار السنوات رسالة تنموية مستدامة في مختلف محافظات المملكة.

اضافة اعلان



وأطلق الصندوق بهذه المناسبة شعار اليوبيل الفضي: "رؤية تتجدد ومستقبل يُصنع"، ليعكس استمرار نهج التطوير والتحديث الذي يتبناه الصندوق، والبناء على الإنجازات الوطنية المتراكمة، بما يواكب رؤى التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، ويعزز جاهزيته للمرحلة المقبلة.