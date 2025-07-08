صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق برامج دعم جديدة

الوكيل الإخباري- أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية برنامجي "مهارات" و "ريادة" كمظلة لمشاريع الدعم المقدمة للمواطنين ولمساندة الجهود الوطنية في تحفيز النمو الاقتصادي ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتوسيع قاعدة المشاريع الإنتاجية في المحافظات وبما يسهم في تطوير البيئة المحلية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

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وبحسب بيان للصندوق الثلاثاء، تأتي البرامج انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بالمبادرة في تحفيز الجهود التنموية والاقتصادية بهدف تحقيق تنمية شاملة تعتمد على مشاريع تسخر طاقات المواطنين للإنتاج والإبداع.