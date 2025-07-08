صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق برامج دعم جديدة

وبحسب بيان للصندوق الثلاثاء، تأتي البرامج انطلاقا من الرؤية الملكية السامية بالمبادرة في تحفيز الجهود التنموية والاقتصادية بهدف تحقيق تنمية شاملة تعتمد على مشاريع تسخر طاقات المواطنين للإنتاج والإبداع.
ويهدف الصندوق من خلال البرنامجين إلى الاستثمار بالقدرات المحلية وتمكين الأفراد من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد، سواء عبر اكتساب المهارات التي تواكب متطلبات سوق العمل، أو عبر تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع منتجة ومستدامة.
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