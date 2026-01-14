الأربعاء 2026-01-14 05:05 م

صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني يعقد اجتماعه الأول

جانب من الاجتماع
 
الأربعاء، 14-01-2026 03:52 م

الوكيل الإخباري- عقد مجلس إدارة صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني في وزارة العمل، اليوم الأربعاء، برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، اجتماعه الأول بعد تشكيله.

وبحسب بيان، أكد دوجان، أن الصندوق يسهم في تقديم دعم رأسمالي وتشغيلي للمستثمرين في الفروع الإنتاجية في أقضية وألوية المحافظات، موضحا أن الصندوق يقدم دعما بواقع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، و25 دينارا بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي، و25 دينارا بدل مصاريف تنقل.


وبين أن النظام الذي تأسس بموجبه الصندوق يعزز دوره في توفير فرص التشغيل للأفراد، وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج، إلى جانب دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.


وأضاف أن الصندوق يعمل على تمويل المشاريع والفروع الإنتاجية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإقامتها في مناطق الأرياف والبوادي والمناطق النائية؛ بهدف توفير فرص التشغيل لأبنائها وبناتها بمصاريف تشغيلية.


ولفت دوجان، إلى أن الصندوق يدعم برامج التدريب للشباب والشابات في القطاع الخاص، وتشبيك مؤسسات القطاع الخاص مع الباحثين عن العمل لإكسابهم المزيد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتوفير المزيد من هذه الفرص.


من جهتها، استعرضت مديرة الصندوق المهندسة هديل العبداللات، وجدول أعمال الاجتماع وطلبات التمويل الجديدة في مجالات الفروع الإنتاجية والمدن الصناعية ومشاريع التدريب والتشغيل.

 
 


