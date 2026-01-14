صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني يعقد اجتماعه الأول

الوكيل الإخباري- عقد مجلس إدارة صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني في وزارة العمل، اليوم الأربعاء، برئاسة أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، اجتماعه الأول بعد تشكيله.

اضافة اعلان



وبحسب بيان، أكد دوجان، أن الصندوق يسهم في تقديم دعم رأسمالي وتشغيلي للمستثمرين في الفروع الإنتاجية في أقضية وألوية المحافظات، موضحا أن الصندوق يقدم دعما بواقع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، و25 دينارا بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي، و25 دينارا بدل مصاريف تنقل.



وبين أن النظام الذي تأسس بموجبه الصندوق يعزز دوره في توفير فرص التشغيل للأفراد، وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج، إلى جانب دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.



وأضاف أن الصندوق يعمل على تمويل المشاريع والفروع الإنتاجية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني بإقامتها في مناطق الأرياف والبوادي والمناطق النائية؛ بهدف توفير فرص التشغيل لأبنائها وبناتها بمصاريف تشغيلية.



ولفت دوجان، إلى أن الصندوق يدعم برامج التدريب للشباب والشابات في القطاع الخاص، وتشبيك مؤسسات القطاع الخاص مع الباحثين عن العمل لإكسابهم المزيد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتوفير المزيد من هذه الفرص.