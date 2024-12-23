صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المفرق

الوكيل الإخباري- أنهت مديرية صحة المفرق صيانة وإعادة تأهيل 22 مركزا صحيا في المحافظة.

وقال مدير صحة محافظة المفرق الدكتور فيصل مكاحلة لوكالة الأنباء الأردنية " بترا " اليوم الاثنين، إن مشروع إعادة تأهيل هذه المراكز تم من خلال منحة إسبانية بلغت 2.2 مليون دينار خصصت لتنفيذه، لافتا إلى أن هنالك 4 مراكز صحية قيد التنفيذ وفي المراحل الأخيرة من إعادة التأهيل والصيانة، وسيتم استلامها قبل نهاية العام الجاري.

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