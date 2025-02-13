ضاحي خلفان: الملك جعل ترامب في حالة صدمة

الوكيل الإخباري- اعتبر نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان أن جلالة الملك عبدالله الثاني جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائهما الأخير بالبيت الأبيض في حالة صدمة.

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وقال خلفان في تدوينة عبر منصة "X": "في الوقت الذي أثار فيه ترامب الجانب الوحشي لتهجير أهالي غزة أثار الملك عبدالله الجانب الإنساني لاستقبال 2000 طفل غزاوي مصاب بالسرطان.. ليتفاجأ ترامب بمستوى التفكير الإنساني بينه وبين ضيفه".

وأضاف: "سمو ورقي الملك عبدالله وإنسانيته جعلت ترامب في صدمة.. يقول الآن ما كنت أعلم بوجود 2000 طفل مصاب بالسرطان".