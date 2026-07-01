الأربعاء 2026-07-01 02:52 م

ضبط اعتداءات جديدة على المياه في الموقر لتعبئة صهاريج مخالفة

ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اعتداءات جديدة على خط ناقل تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمّان. وقالت الوزارة إن وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن (مياهنا) ب
ارشيفية
 
الأربعاء، 01-07-2026 02:27 م
الوكيل الإخباري-   ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اعتداءات جديدة على خط ناقل تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج في منطقة الموقر جنوب العاصمة عمّان.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إن وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن (مياهنا) بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام البادية الملكية وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة نفذت حملة في المناطق أسفرت عن ضبط عدة اعتداءات على خط ناقل تقوم بسحب المياه لتعبئة صهاريج حيث تم فصلها وإعادة تصويب الوضع وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين وصون حقوقهم المائية وفق أحكام القانون، وأثنى المصدر على تعاون المواطنين ومساندة وزارة الدخلية ومديرية الأمن العام والمجلس القضائي للحملة التي تنفذها لحماية مصادر المياه.
 
 


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