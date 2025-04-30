الأربعاء 2025-04-30 12:38 م
 

ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الزرقاء

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جانب من الحملة
 
الأربعاء، 30-04-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع شركة "مياهنا" والأجهزة الأمنية، اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقة الضليل – الزرقاء، تم خلالها سحب خطوط مياه مخالفة من خط ناقل 300 ملم لتزويد 25 منزلاً مقاماً بشكل مخالف على أراضي خزينة الدولة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم فصل الاعتداءات، وتنظيم الضبوطات، ويجري احتساب كميات المياه المسروقة تمهيداً لتحويل المخالفين للقضاء.

 

وأكدت استمرار حملاتها لرصد أي تجاوزات، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي اعتداء عبر الرقم 06/5600180.

 
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