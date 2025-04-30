ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية للمياه في الزرقاء

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، بالتعاون مع شركة "مياهنا" والأجهزة الأمنية، اعتداءات على خطوط مياه رئيسية في منطقة الضليل – الزرقاء، تم خلالها سحب خطوط مياه مخالفة من خط ناقل 300 ملم لتزويد 25 منزلاً مقاماً بشكل مخالف على أراضي خزينة الدولة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم فصل الاعتداءات، وتنظيم الضبوطات، ويجري احتساب كميات المياه المسروقة تمهيداً لتحويل المخالفين للقضاء.