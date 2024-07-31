ضبط اعتداءات على مصادر للمياه في الرمثا

الوكيل الإخباري - ضبطت كوادر شركة مياه اليرموك، اعتداءات غير مشروعة على مياه خط ناقل في إحدى مناطق لواء الرمثا.



وقال مدير عام الشركة المهندس محمد العمايرة، في تصريح اليوم الأربعاء، إنه بناء على شكوى واردة للشركة جرى بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط استخدام غير مشروع للمياه بالربط على أحد الخطوط الناقلة والتابعة لشركة مياه اليرموك بطريقة غير مشروعة، لتزويد بركة زراعية تقدر سعتها بحوالي 6000 متر مكعب لسقاية مزارع وبيوت بلاستيكية .



وأشار إلى أنه جرى تقدير كميات المياه التي يتم سحبها من الخط الناقل بنحو 100 متر مكعب بالساعة، إضافة إلى ضبط عدد من الخطوط الفرعية في نفس المكان، جرى أيضا ربطها بطريقة غير مشروعة، بعضها يغذي منازل والآخر يغذي بيوت شعر لمربي الأغنام.