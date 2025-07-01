ضبط اعتداءات مائية في جرش والمفرق

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري، من خلال حملة تفتيشية، اعتداءات على مصادر المياه والري في منطقتي الحلابات والظليل، بالإضافة إلى ضبط حفارات مخالفة في محافظتي جرش والمفرق، ضمن حملتها المستمرة.

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية بقطر 300 ملم في منطقتي حي الشخوت وأبو عبيد، حيث تم رصد تزويد 150 منزلًا بالمياه بطريقة مخالفة، إضافة إلى استخدام المياه بشكل غير مشروع في حظائر للمواشي. وقد تم فصل هذه الاعتداءات وتقدير كميات المياه المسحوبة.



وأضافت أنه تم ضبط حفارتين مخالفتين؛ الأولى في منطقة الرياشي بمحافظة جرش، والثانية في منطقة الدفيانة بمحافظة المفرق، حيث كانتا تقومان بأعمال حفر مخالفة.



وتم إعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.

ودعت الوزارة الجميع إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، لما فيه مصلحة الواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين.