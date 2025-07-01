الثلاثاء 2025-07-01 02:39 م
 

ضبط اعتداءات مائية في جرش والمفرق

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جانب من الاعتداءات
 
الثلاثاء، 01-07-2025 01:50 م

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري، من خلال حملة تفتيشية، اعتداءات على مصادر المياه والري في منطقتي الحلابات والظليل، بالإضافة إلى ضبط حفارات مخالفة في محافظتي جرش والمفرق، ضمن حملتها المستمرة.

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وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحملة أسفرت عن ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط رئيسية بقطر 300 ملم في منطقتي حي الشخوت وأبو عبيد، حيث تم رصد تزويد 150 منزلًا بالمياه بطريقة مخالفة، إضافة إلى استخدام المياه بشكل غير مشروع في حظائر للمواشي. وقد تم فصل هذه الاعتداءات وتقدير كميات المياه المسحوبة.


وأضافت أنه تم ضبط حفارتين مخالفتين؛ الأولى في منطقة الرياشي بمحافظة جرش، والثانية في منطقة الدفيانة بمحافظة المفرق، حيث كانتا تقومان بأعمال حفر مخالفة.


وتم إعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.
ودعت الوزارة الجميع إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، لما فيه مصلحة الواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين.


وأشادت الوزارة/سلطة المياه بالجهود المستمرة التي تبذلها كل من وزارة الداخلية، ومديرية الأمن العام، والمجلس القضائي، والادعاء العام، والمواطنين الذين يبادرون بالإبلاغ عن هذه الاعتداءات، حفاظًا على الأمن المائي الوطني.

 
gnews

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