ضبط اعتداء على الثروة الحرجية في عجلون

وأضاف اليوم الثلاثاء، أنه تم مخاطبة محافظ عجلون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي، مبينا أن كوادر الحراج تواصل جهودها في مراقبة الغابات والتعامل مع أي تجاوزات وفق القانون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية للحفاظ على الثروة الوطنية.
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