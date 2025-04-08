ضبط اعتداء على الثروة الحرجية في عجلون

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان، أن كوادر الحراج في المديرية تمكنت من ضبط أحد المعتدين على الثروة الحرجية أثناء قيامه بالتعدي على الأشجار الحرجية، حيث تم تحرير ضبط حرجي بحقه بقيمة 10 آلاف دينار.

اضافة اعلان