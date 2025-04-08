الثلاثاء 2025-04-08 01:16 م
 

ضبط اعتداء على الثروة الحرجية في عجلون

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جانب من الاعتداءات
 
الثلاثاء، 08-04-2025 12:06 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير زراعة محافظة عجلون المهندس رامي العدوان، أن كوادر الحراج في المديرية تمكنت من ضبط أحد المعتدين على الثروة الحرجية أثناء قيامه بالتعدي على الأشجار الحرجية، حيث تم تحرير ضبط حرجي بحقه بقيمة 10 آلاف دينار.

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وأضاف اليوم الثلاثاء، أنه تم مخاطبة محافظ عجلون لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي، مبينا أن كوادر الحراج تواصل جهودها في مراقبة الغابات والتعامل مع أي تجاوزات وفق القانون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات الرقابية للحفاظ على الثروة الوطنية.

 
gnews

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