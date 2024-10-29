ضبط باص في المقابلين بعد تحميله 30 طالب بشكل مخالف

وبينت الإدارة خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام أن الباص غير مرخص وغير مصرح له تحميل الطلاب ، مشيرة إلى أن كوادر إدارة السير أمنت الطلاب بأحد الحافلات الأخرى للحاق بمدارسهم ، فيما تم حجز الباص وإيداعه في ساحة الحجز .
كما أفادت بضبط أحد باصات النقل العام بعد قيامه بتحميل 11 شخص بشكل زائد عن حمولة الباص ، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق سائق الباص والمركبة .
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