ضبط باص في المقابلين بعد تحميله 30 طالب بشكل مخالف

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر إدارة السير أحد الباصات في منطقة المقابلين / شارع الصخرة المشرفة بعد قيامه بتحميل 30 طالب بشكل مخالف في الباص . اضافة اعلان





وبينت الإدارة خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام أن الباص غير مرخص وغير مصرح له تحميل الطلاب ، مشيرة إلى أن كوادر إدارة السير أمنت الطلاب بأحد الحافلات الأخرى للحاق بمدارسهم ، فيما تم حجز الباص وإيداعه في ساحة الحجز .



كما أفادت بضبط أحد باصات النقل العام بعد قيامه بتحميل 11 شخص بشكل زائد عن حمولة الباص ، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق سائق الباص والمركبة .



