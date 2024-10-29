 
الثلاثاء 2024-10-29 09:20 ص
 

ضبط باص في المقابلين بعد تحميله 30 طالب بشكل مخالف

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 08:24 ص

الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر إدارة السير أحد الباصات في منطقة المقابلين / شارع الصخرة المشرفة بعد قيامه بتحميل 30 طالب بشكل مخالف في الباص .اضافة اعلان


وبينت الإدارة خلال التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام أن الباص غير مرخص وغير مصرح له تحميل الطلاب ، مشيرة إلى أن كوادر إدارة السير أمنت الطلاب بأحد الحافلات الأخرى للحاق بمدارسهم ، فيما تم حجز الباص وإيداعه في ساحة الحجز .

كما أفادت بضبط أحد باصات النقل العام بعد قيامه بتحميل 11 شخص بشكل زائد عن حمولة الباص ، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق سائق الباص والمركبة .

 

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

منوعات دولة عربية تصنع سيارة كل دقيقة!

أرشيفية

خاص بالوكيل التربية: صرف رواتب إضافي السوريين اليوم الثلاثاء

رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس

فلسطين الصحة العالمية تحذر من عواقب مدمرة لحظر إسرائيل عمل "الأونروا"

ت

عربي ودولي ترامب يتهم تايوان بـ"سرقة" قطاع الرقائق الأمريكي

ترامب وهاريس

عربي ودولي الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطر أعمال العنف خلال الانتخابات الرئاسية

أرشيفية لاقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم مخيم العين

تعبيرية

أخبار محلية ضبط باص في المقابلين بعد تحميله 30 طالب بشكل مخالف

ا

عربي ودولي وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا



 


الأكثر مشاهدة