ضبط ساحة مخالفة لتجميع السماد غير المعالج في الموقر

08:25 ص

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية زراعة العاصمة بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة (الشرطة البيئية)، الخميس عصرًا، كشفًا ميدانيًا على موقع في منطقة الموقر التابعة لمحافظة العاصمة، وذلك إثر ورود بلاغات وشكاوى تتعلق بوجود ساحة لتجميع السماد العضوي غير المعالج، بما يخالف التعليمات والاشتراطات البيئية المعمول بها.





وجاءت هذه الحملة بمتابعة مباشرة من عطوفة مدير مديرية زراعة العاصمة المهندس حسين الخالدي، وبالتعاون مع مدير زراعة لواء سحاب المهندس حسام الحايك، والمهندس ثائر الخوالدة رئيس قسم مكافحة الذباب، ورئيسة قسم الثروة النباتية المهندسة سهاد عقل، ورئيسة شعبة الإنتاج النباتي المهندسة إيناس الجبور.



وأسفر الكشف عن ضبط الموقع المخالف، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأصول والتعليمات النافذة، وبتوجيهات من معالي وزير الزراعة.



كما توجّه ضابط ارتباط زراعة العاصمة المهندس يزيد الرقاد، بتنسيب من عطوفة المهندس حسين الخالدي، لمتابعة إجراءات الكشف والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استكمال الإجراءات القانونية وحماية البيئة والسلامة العامة. وأكدت مديرية زراعة العاصمة استمرارها في تنفيذ حملاتها الرقابية لمتابعة المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.







