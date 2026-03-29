ضبط ساحة مخالفة لتجميع السماد غير المعالج في الموقر

وجاءت هذه الحملة بمتابعة مباشرة من عطوفة مدير مديرية زراعة العاصمة المهندس حسين الخالدي، وبالتعاون مع مدير زراعة لواء سحاب المهندس حسام الحايك، والمهندس ثائر الخوالدة رئيس قسم مكافحة الذباب، ورئيسة قسم الثروة النباتية المهندسة سهاد عقل، ورئيسة شعبة الإنتاج النباتي المهندسة إيناس الجبور.
وأسفر الكشف عن ضبط الموقع المخالف، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وفق الأصول والتعليمات النافذة، وبتوجيهات من معالي وزير الزراعة.
كما توجّه ضابط ارتباط زراعة العاصمة المهندس يزيد الرقاد، بتنسيب من عطوفة المهندس حسين الخالدي، لمتابعة إجراءات الكشف والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استكمال الإجراءات القانونية وحماية البيئة والسلامة العامة. وأكدت مديرية زراعة العاصمة استمرارها في تنفيذ حملاتها الرقابية لمتابعة المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية يكشف مبررات استحداث وزارة جديدة
-
بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
نقيب المهندسين: القطاع العام هو سبب مشكلة التقاعد المبكر
-
الأردن يعزز موقعه كمركز إقليمي لمواجهة التغير المناخي
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد
-
تجار يكشفون: شركات تحتجز البضائع تمهيدًا لرفع الأسعار على المواطنين
-
الحكومة : لا نية لتحويل التعليم عن بعد في المملكة
-
إدارة السير: انسيابية بالحركة صباح الأحد وتحذير مهم لسائقي الطرق الخارجية