ضبط شخص خطف حقيبة فتاة بالشارع العام في محافظة جرش

12:59 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/725771 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فتاة تقدمت بشكوى لمديرية شرطة محافظة جرش صباح اليوم بقيام مجهول ملثم بخطف حقيبتها أثناء مسيرها بالشارع العام في مدينة جرش وسرقة محتويات الحقيبة من بينها هاتفها الخاص ( وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله ). اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من البحث الجنائي وشرطة جرش تولّى التحقيق في القضية وتمكنوا وبوقت قياسي من تحديد هوية الشخص الملثم ومداهمته وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته هاتف الفتاة واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة وستتم إحالته للقضاء.