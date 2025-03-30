ضبط شخص خطف حقيبة فتاة بالشارع العام في محافظة جرش

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من البحث الجنائي وشرطة جرش تولّى التحقيق في القضية وتمكنوا وبوقت قياسي من تحديد هوية الشخص الملثم ومداهمته وأُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته هاتف الفتاة واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة وستتم إحالته للقضاء.
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