ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون

وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الغطاء النباتي في المحافظة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ستواصل العمل المشترك لمكافحة التعديات على الثروة الحرجية، والحفاظ على البيئة.
من جهته، أوضح مدير زراعة عجلون، المهندس رامي العدوان، أن كوادر المديرية تكثّف جولاتها الميدانية لمراقبة الثروة الحرجية والحد من الاعتداءات عليها، مشيرًا إلى أن الأخشاب المصادرة تم ضبطها خلال هذه الجولات الميدانية، كما جرى تحرير ضبط حرجي بحق الشخص المتورط في قطع الأشجار، تمهيدًا لتحويله إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
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