ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر مديرية زراعة عجلون، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، طنًا ونصف من أشجار السنديان التي جرى قطعها بشكل غير قانوني في منطقة عرجان بمحافظة عجلون.

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وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الغطاء النباتي في المحافظة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ستواصل العمل المشترك لمكافحة التعديات على الثروة الحرجية، والحفاظ على البيئة.