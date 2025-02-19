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ضبط طن ونصف من أشجار السنديان المقطوعة في عجلون

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 19-02-2025 10:22 م

الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر مديرية زراعة عجلون، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، طنًا ونصف من أشجار السنديان التي جرى قطعها بشكل غير قانوني في منطقة عرجان بمحافظة عجلون.

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وأكد محافظ عجلون، نايف الهدايات، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لحماية الغطاء النباتي في المحافظة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ستواصل العمل المشترك لمكافحة التعديات على الثروة الحرجية، والحفاظ على البيئة.


من جهته، أوضح مدير زراعة عجلون، المهندس رامي العدوان، أن كوادر المديرية تكثّف جولاتها الميدانية لمراقبة الثروة الحرجية والحد من الاعتداءات عليها، مشيرًا إلى أن الأخشاب المصادرة تم ضبطها خلال هذه الجولات الميدانية، كما جرى تحرير ضبط حرجي بحق الشخص المتورط في قطع الأشجار، تمهيدًا لتحويله إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

 
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