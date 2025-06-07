ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله

وشدد المصدر انه لن يتم التهاون مع مثل تلك الفئة القليلة التي لا تمثل الأردنيين وقيمهم واخلاقهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يحاول الإساءة ويخرج عن أطر واخلاقيات التشجيع الرياضي.
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