السبت 2025-06-07 10:00 م
 

ضبط فتاة اساءت لبلد شقيق وجمهوره بفيديو جرى تداوله

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تعبيرية
 
السبت، 07-06-2025 07:42 م
الوكيل الإخباري- قال مصدر امني ان وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ضبطت فتاة بعد نشرها فيديو اساءت لبلد شقيق وجمهوره وسيتم احالتها للقضاء بعد انهاء التحقيق معها.اضافة اعلان


وشدد المصدر انه لن يتم التهاون مع مثل تلك الفئة القليلة التي لا تمثل الأردنيين وقيمهم واخلاقهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية  بحق كل من يحاول الإساءة ويخرج عن أطر واخلاقيات التشجيع الرياضي.
 
gnews

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