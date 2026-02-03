ضبط مركبة بسرعة 213 كم/س على طريق الأزرق

وأوضح الشرمان، في التقرير المروري اليومي، أن من أبرز المخالفات التي جرى التعامل معها ضبط مركبة كانت تسير بسرعة 213 كيلومترًا في الساعة على طريق الأزرق، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق من قبل مجموعات الدوريات الخارجية المختصة.
ودعت إدارة الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بالسرعات المقررة وقواعد السير، حفاظًا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، ومؤكدة استمرار الرقابة المرورية على مدار الساعة للحد من الحوادث والمخالفات الخطرة.
