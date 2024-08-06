ضبط مركبة تسير بسرعة "203 كم" بالساعة .. والامن يحذر

09:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698663 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضبطت كوادر الأمن العام مركبة تجاوزت السرعة المقررة من 80 كم /بالساعة إلى 203 كم/ بالساعة بدون أي مبرر ويعرض سائقها نفسه والآخرين لخطر محقق .



وتحذر إدارة الأمن العام بشكل مستمر من القيادة بهذه السرعات المخيفة لما لها من مخاطر على حياة السائق وحياة المارة في الطريق من مركبات ومشاة .