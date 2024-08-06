ضبط مركبة تسير بسرعة "203 كم" بالساعة .. والامن يحذر

وتحذر إدارة الأمن العام بشكل مستمر من القيادة بهذه السرعات المخيفة لما لها من مخاطر على حياة السائق وحياة المارة في الطريق من مركبات ومشاة .
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