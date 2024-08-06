 
الثلاثاء 2024-08-06 11:05 ص
 
 

ضبط مركبة تسير بسرعة "203 كم" بالساعة .. والامن يحذر

شرطي سير
شرطي سير




 

الثلاثاء، 06-08-2024 09:07 ص
الوكيل الإخباري-    ضبطت كوادر الأمن العام مركبة تجاوزت السرعة المقررة من 80 كم /بالساعة إلى 203 كم/ بالساعة بدون أي مبرر ويعرض سائقها نفسه والآخرين لخطر محقق .

وتحذر إدارة الأمن العام بشكل مستمر من القيادة بهذه السرعات المخيفة لما لها من مخاطر على حياة السائق وحياة المارة في الطريق من مركبات ومشاة .
gnews

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