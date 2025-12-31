الأربعاء 2025-12-31 10:16 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم في شويعر

الدوريات الخارجية
الدوريات الخارجية
الأربعاء، 31-12-2025 08:39 ص
الوكيل الإخباري-   ضبطت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، أمس الثلاثاء، مركبة تسير بسرعة 204 كم على طريق شويعر.اضافة اعلان


وقال الملازم أول أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام إنّ السرعة القصوى المقررة للطريق هي 100 كم/الساعة.
 
 


