ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم في شويعر

الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية التابعة لمديرية الأمن العام، أمس الثلاثاء، مركبة تسير بسرعة 204 كم على طريق شويعر. اضافة اعلان





وقال الملازم أول أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام إنّ السرعة القصوى المقررة للطريق هي 100 كم/الساعة.

