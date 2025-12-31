ضبط مركبة تسير بسرعة 204 كم في شويعر

وقال الملازم أول أنس الخالدي من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الامن العام إنّ السرعة القصوى المقررة للطريق هي 100 كم/الساعة.
