ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية

08:20 ص

الوكيل الإخباري- قال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إن كوادر الدوريات ضبطت مركبتين تسيران بسرعات جنونية عند محطة شويعر الأمنية، حيث بلغت سرعة إحداهما 185 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت سرعة الأخرى إلى 218 كيلومترًا في الساعة، في مخالفة صريحة لقواعد السير وتعريض مباشر للأرواح للخطر. اضافة اعلان





وحذّر الشرمان من خطورة القيادة بهذه السرعات القاتلة، مؤكدًا أنها سرعات غير مبررة و«سرعة بلا هدف»، لافتًا إلى أن السرعة العالية تُخفف من تماسك المركبة على الطريق، وتزيد من احتمالية فقدان السيطرة عليها، ما يُعرّض السائق وركاب المركبة ومستخدمي الطريق لخطرٍ مميت.

