ضبط مركبة تسير بسرعة 218 قرب محطة شويعر الأمنية

وحذّر الشرمان من خطورة القيادة بهذه السرعات القاتلة، مؤكدًا أنها سرعات غير مبررة و«سرعة بلا هدف»، لافتًا إلى أن السرعة العالية تُخفف من تماسك المركبة على الطريق، وتزيد من احتمالية فقدان السيطرة عليها، ما يُعرّض السائق وركاب المركبة ومستخدمي الطريق لخطرٍ مميت.
