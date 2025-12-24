ضبط مركبة تسير بسرعة 237 كم/ ساعة على طريق الزرقاء

09:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/758370 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية أمس الثلاثاء، مركبة تسير بسرعة 237 كم/ ساعة. اضافة اعلان





وقال النقيب مهدي الحمود في تصريحات لإذاعة الامن العام إنّ دوريات الاختصاص على طريق الأزرق الزرقاء، ضبطت المركبة وتم إجراء المقتضى القانوني.





تم نسخ الرابط





