ضبط مركبة تسير بسرعة 237 كم/ ساعة على طريق الزرقاء

وقال النقيب مهدي الحمود في تصريحات لإذاعة الامن العام إنّ دوريات الاختصاص على طريق الأزرق الزرقاء، ضبطت المركبة وتم إجراء المقتضى القانوني.
