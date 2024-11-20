ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بالكرك

وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن القسم الصحي في البلدية نفذ منذ بداية تشرين الثاني حوالي 70 جولة رقابية على فترتين مسائية وصباحية تخللها تحرير حوالي 50 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.
بدوره، أوضح رئيس القسم الصحي سند الحوراني، أن المخالفات تضمنت عرضا لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومكشوفة، وبسطات معيقة لحركة المرور، ومخالفات صحية ورخص مهن وسوء نظافة وشهادات صحية منتهية لعمال مطاعم.
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