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ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري بالكرك

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 11:03 م
الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الأربعاء، كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب سوء التخزين.اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن القسم الصحي في البلدية نفذ منذ بداية تشرين الثاني حوالي 70 جولة رقابية على فترتين مسائية وصباحية تخللها تحرير حوالي 50 مخالفة، مؤكدا اتخاذ البلدية الإجراءات القانونية في أي مخالفة تصلها أو يرصدها القسم الصحي.

بدوره، أوضح رئيس القسم الصحي سند الحوراني، أن المخالفات تضمنت عرضا لمواد غذائية منتهية الصلاحية ومكشوفة، وبسطات معيقة لحركة المرور، ومخالفات صحية ورخص مهن وسوء نظافة وشهادات صحية منتهية لعمال مطاعم. 
 
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