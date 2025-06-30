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ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك في الكرك

الكرك
الكرك
 
الإثنين، 30-06-2025 05:45 م

الوكيل الإخباري-    ضبطت كوادر قسم مراقبة الأسواق في بلدية الكرك الكبرى، اليوم الاثنين، كميات من الدجاج منتهي الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك البشري، ضمن جولات رقابية يومية ينفذها القسم في مختلف المناطق التابعة للبلدية.

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وقال رئيس القسم الصحي بالبلدية، سند الحوراني، إن علامات التلف وسوء التخزين كانت واضحة على الدجاج المضبوط، مؤكدا أنه تم مصادرة الكميات وإتلافها حسب الأصول، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحويلهم إلى الجهات المتخصصة.


وأشار الحوراني، إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسلامة الغذاء عبر قنوات التواصل المعتمدة من البلدية.

 
gnews

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