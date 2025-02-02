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ضبط 10 أطنان من الأحطاب المهربة في عجلون

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أرشيفية
الأحد، 02-02-2025 01:20 م

الوكيل الإخباري- تمكنت كوادر مديرية زراعة عجلون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فجر اليوم الأحد، من ضبط إحدى أكبر عمليات التحطيب غير القانوني في المحافظة، حيث ضبطت مركبة شحن مغلقة محملة بـ 10 أطنان من الأحطاب المهربة.

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وقال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الكمية الكبيرة من الأحطاب جاءت نتيجة لعملية تحطيب جائر استهدفت الغابات التي تُعد رئة المحافظة وأحد أهم مواردها الطبيعية، مبينا أن المركبة تم ضبطها بعد متابعة وتحريات دقيقة وستتخذ المديرية جميع الإجراءات القانونية الصارمة بحق المتورطين.


وأشار إلى أن التحطيب الجائر يشكل خطرًا كبيرًا على الغطاء النباتي في المحافظة ويهدد التنوع البيئي ويزيد من مخاطر التصحر، لافتًا إلى أن مديرية الزراعة تعمل على تكثيف الرقابة الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية، للحد من الاعتداء على الغابات.


ودعا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات غير قانونية تستهدف الغابات، مشددًا على أهمية حماية الثروة الحرجية التي تعد إرثًا وطنيًا يجب الحفاظ عليه للأجيال القادمة.

 
gnews

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