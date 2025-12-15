الإثنين 2025-12-15 09:09 م

ضبط 25 طن جميد فاسد في مستودع مخالف للشروط الصحية

الإثنين، 15-12-2025 08:52 م
الوكيل الإخباري-   أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة في إقليم العاصمة، مستودع جميد غير مرخص، وغير مستوفٍ للاشتراطات الصحية المعتمدة من المؤسسة، وذلك في العاصمة عمّان.اضافة اعلان


وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لها قامت بحجز كامل كمية الجميد ذات منشأ دولتين من دول الجوار، والتي قدّرت كميتها بنحو 25 طنًا، بعد ضبطها مخزنة في ظروف صحية غير ملائمة، حيث بدت عليها علامات فساد تمثلت في العفونة وتغير اللون الطبيعي.

وأضافت أنه تم التحفظ على كامل الكمية تمهيدًا لإتلافها حسب الأصول، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين بعدم شراء المنتجات الغذائية إلا من المنشآت المرخصة حسب الأصول والتي تخضع لرقابة دورية من المؤسسة، كما دعت إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]، وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).
 
 


