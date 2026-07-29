الأربعاء 2026-07-29 09:49 ص

ضبط 29 اعتداءً على مصادر مياه في الديسي والحسينية

ضبط 29 اعتداءً على مصادر مياه في الديسي والحسينية
ضبط 29 اعتداءً على مصادر مياه في الديسي والحسينية
 
الأربعاء، 29-07-2026 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   ضبطت كوادر وزارة المياه والري/ سلطة المياه، ممثلة بمديرية الرقابة الداخلية، اعتداءات كبيرة على ناقل مياه الديسي (22 اعتداء)، واعتداءات على خطوط المياه الرئيسية في معان - الحسينية، على الطريق الصحراوي (7 اعتداءات)، لاستخدامها في تشغيل مرشات لغسيل السيارات، وذلك ضمن حملة متواصلة لإزالة الاعتداءات، بالتعاون مع محافظ معان ومدير البادية الجنوبية والجهات المختصة.اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الحملة كشفت عن تكسير هوايات لناقل الديسي وسحب آلاف الأمتار المكعبة من المياه من خلال تعبئة صهاريج مخالفة بهدف بيع المياه، فيما تواصل الفرق الفنية جهودها لتصويب الوضع دون وقف الضخ.

وفي الحسينية، تم ضبط (7) اعتداءات من خلال سحب خطوط لمرشات المياه، وأشارت إلى أنه جرى فصل الخطوط المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات، ومصادرة 10 مضخات وخزانات تستخدم للمرشات، والعمل جارٍ لإعادة تصويب الأوضاع.

كما يجري العمل على ضبط المعتدين بالتنسيق مع الادعاء العام، الذي يواصل التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وضبط جميع المتورطين.
 
 


gnews

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