ضبط 29 اعتداءً على مصادر مياه في الديسي والحسينية

وأوضحت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الحملة كشفت عن تكسير هوايات لناقل الديسي وسحب آلاف الأمتار المكعبة من المياه من خلال تعبئة صهاريج مخالفة بهدف بيع المياه، فيما تواصل الفرق الفنية جهودها لتصويب الوضع دون وقف الضخ.
وفي الحسينية، تم ضبط (7) اعتداءات من خلال سحب خطوط لمرشات المياه، وأشارت إلى أنه جرى فصل الخطوط المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات، ومصادرة 10 مضخات وخزانات تستخدم للمرشات، والعمل جارٍ لإعادة تصويب الأوضاع.
كما يجري العمل على ضبط المعتدين بالتنسيق مع الادعاء العام، الذي يواصل التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وضبط جميع المتورطين.
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