ضبط 881 متسولا ومتسولة في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- ‏أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقرير إنجازاتها لشهر نيسان الماضي رصدت فيه أبرز الخدمات التي قدمتها.

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‏وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أنها استقبلت 16312 دراسة لغايات إصدار بطاقات التأمين الصحي و 140 معاملة لغايات الإعفاء من نفقات العلاج في حين أجرت 139 معاملة لغايات خدمة تسوية حقوق الورثة و941 معاملة متعلقة بالإعفاء من تصاريح العمل.



‏ووفق التقرير، تم إلحاق 40 طفلا في دور رعاية الأطفال الإيوائية وخروج 27 طفلا من دور الرعاية، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تم تسليمهم لأسر بديلة 13 طفلا، كما تم ترخيص 9 حضانات.



‏وبين التقرير أن عدد الأحداث المستفيدين من خدمات دور تربية وتأهيل الأحداث التابعة للوزارة 244 حدثا، استفاد منهم 87 حدثا من برامج التأهيل المهني، أما فيما يتعلق بعدد الأطفال الحاصلين على خدمات وتدخلات نفسية واجتماعية حسب منهجية إدارة الحالة ‏من العاملين في ظروف مخالفة للتشريعات فقد بلغ عددهم 44 طفلا.



‏وفيما يتعلق بالسجل العام للجمعيات، بلغ العدد التراكمي للجمعيات المسجلة والقائمة بموجب قانون الجمعيات النافذ 6095 جمعية، حيث تم تسجيل 16 جمعية جديدة وبلغ عدد طلبات تعديل الأنظمة الأساسية للجمعيات 56 جمعية وعدد الجمعيات التي تم حلها 25 جمعية وعدد الهيئات المؤقتة التي أنهت أعمالها 9 هيئات وعدد الهيئات المؤقتة القائمة 10 هيئات وعدد لجان الحل التي أنهت أعمالها 6 لجان وعدد الجمعيات التي تم توجيه إنذار لها جمعيتان.



‏وبحسب بيانات التقرير لأعمال صندوق المعونة الوطنية، فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من برامج المعونة المالية الطارئة العادية والفورية 1239 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر الإجمالي المستفيدة من برنامج المعونات المالية الشهرية 47690 أسرة وعدد الأسر المستفيدة من برنامج التدريب 113 أسرة فيما بلغت نسبة الاستجابة على الاتصالات التي وردت إلى الصندوق 94 بالمئة.