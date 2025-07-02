الأربعاء 2025-07-02 10:48 م
 

ضبط 9 مركبات تنقل البازلت من مواقع غير مرخصة

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
 
الأربعاء، 02-07-2025 10:26 م

الوكيل الإخباري-    نفذت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش ميدانية مكثفة في منطقة الخربة السمرا بمحافظة الزرقاء، أسفرت عن ضبط 9 مركبات مخالفة تقوم بنقل مادة البازلت من مواقع غير مرخصة أو غير ملتزمة بشروط السلامة العامة.

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وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة حملات رقابية مبرمجة تنفذها كوادر الهيئة المختصة، بالتنسيق والتعاون من الجهات الأمنية المختصة في المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين استنادًا لأحكام التشريعات النافذة، بما يشمل حجز الآليات والتحفظ عليها وتوثيق المخالفات تمهيدًا للإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.


وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس المال العام أو الثروات الوطنية، مبينا أن الهيئة ستواصل تنفيذ حملات تفتيش ميدانية مفاجئة ومنتظمة في جميع أنحاء المملكة، خصوصًا في مناطق تشهد كثافة في نشاط مقالع البازلت.


وأشاد السعايدة بالتعاون المثمر والمستمر مع وزارة الداخلية ومحافظة الزرقاء والأجهزة والأمنية، مؤكدًا أن الهيئة من خلال كوادرها المتخصصة ومركز المراقبة والطوارئ، تعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف، وبالتنسيق المشترك مع الجهات المعنية للحد من الاعتداءات الجائرة على الموارد الطبيعية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بصون حقوق الدولة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية بما يخدم الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة، وتعزيز هيبة القانون في هذا القطاع الحيوي.

 
 
gnews

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