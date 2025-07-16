ضخ حصة مياه إضافية لعدد من مناطق لواء المزار الشمالي

12:20 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/738296 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال مدير مياه إربد، المهندس صالح المومني، إن شركة مياه اليرموك ستبدأ بتزويد عدد من مناطق لواء المزار الشمالي بحصة مياه إضافية، بعد شكاوى المواطنين المتكررة من عدم كفاية كميات المياه الواردة إلى منازلهم. اضافة اعلان





وأضاف، خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء مع النائب هالة الجراح، أن شركة مياه اليرموك ستزود عدداً من مناطق لواء المزار الشمالي بحصة مياه إضافية، وستشمل هذه المناطق: المزار الشمالي، عنبة، جحفية، زوبيا، ارحابا، وذلك من خلال محطتي جحيفة وحوفا المزار.



وأكد المومني أن هناك مشاريع مستقبلية لتعزيز البنية التحتية المائية في لواء المزار الشمالي خلال الفترة المقبلة، إذ سيتم إنشاء خط تزويد مياه جديد بقطر 200 ملم وبطول 3 كيلومترات، يمتد من بئر جحفية حتى مثلث المزار / دير يوسف، لتزويد باقي مناطق اللواء بالمياه بشكل كبير، مما يضمن استدامة الإمدادات المائية على المدى الطويل.



وأضاف أن شركة مياه اليرموك تدرك حجم المعاناة التي يواجهها سكان اللواء جراء نقص المياه، مشدداً على أن جميع الجهود مبذولة لضمان وصول المياه الكافية للجميع في أقرب وقت ممكن.



وأعربت النائب الجراح عن شكرها وتقديرها لشركة مياه اليرموك على سرعة استجابتها في توصيل المياه للمواطنين، مثمنةً التزام الشركة بتلبية احتياجات المجتمع، وتوفير خدمات أساسية تساهم في تحسين جودة الحياة.



كما شكرت الجراح شركة مياه اليرموك على تنفيذ آلية مناسبة لتقسيط الذمم المستحقة على المواطنين، حيث ستمكّن هذه الآلية من تسهيل عملية السداد وتخفيف الضغط المالي عن الأسر في لواء المزار الشمالي.