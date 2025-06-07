طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء

الوكيل الإخباري- في ليلة وطنية خالدة، توهجت سماء محافظة الزرقاء بمئات الطائرات المسيرة "الدرون"، التي قدمت عروضا ضوئية ساحرة، مساء اليوم السبت، وإطلاق للألعاب النارية في مدينة الأمير محمد للشباب ضمن احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي ويوم الجيش، إلى جانب فرحة الأردنيين بتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم.

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وشكلت الطائرات لوحات فنية مذهلة، جسدت رموزا وطنية وشعارات تعبر عن الفخر بالقيادة الهاشمية، والانتماء للوطن، والاعتزاز بالمناسبات الوطنية والدينية، في مشهد أبهر الحضور وألهب مشاعرهم.



وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الوطنية التي تقام في محافظات المملكة، تعبيرا عن وحدة الصف الأردني، وتماسكه خلف راية القيادة الهاشمية، وترسيخا لقيم الولاء والانتماء في وجدان المواطنين.



وتفاعل المواطنون مع العروض البصرية والألعاب النارية، وسط أجواء وطنية نابضة بالحياة، عمتها مشاعر الاعتزاز والعرفان، لتسطر الزرقاء ليلة لا تنسى في ذاكرة الاحتفالات الوطنية.



وأكد عدد من المواطنين، أن العرض، لم يكن مجرد تحليق جميل لطائرات الدرون واستعراض بصري، وإطلاق للألعاب النارية التي أضاءت ولونت سماء الزرقاء، بل كان رسالة وطنية، ومشاهد بصرية مفعمة بالإبداع، أدخلت البهجة إلى قلوب العائلات وألهبت مشاعر الفخر والاعتزاز الوطني لدى الصغار والكبار على حد سواء.