طائرات الدرون تكتب في سماء الزرقاء قصيدة وطنية من ضوء وولاء

وشكلت الطائرات لوحات فنية مذهلة، جسدت رموزا وطنية وشعارات تعبر عن الفخر بالقيادة الهاشمية، والانتماء للوطن، والاعتزاز بالمناسبات الوطنية والدينية، في مشهد أبهر الحضور وألهب مشاعرهم.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الوطنية التي تقام في محافظات المملكة، تعبيرا عن وحدة الصف الأردني، وتماسكه خلف راية القيادة الهاشمية، وترسيخا لقيم الولاء والانتماء في وجدان المواطنين.
وتفاعل المواطنون مع العروض البصرية والألعاب النارية، وسط أجواء وطنية نابضة بالحياة، عمتها مشاعر الاعتزاز والعرفان، لتسطر الزرقاء ليلة لا تنسى في ذاكرة الاحتفالات الوطنية.
وأكد عدد من المواطنين، أن العرض، لم يكن مجرد تحليق جميل لطائرات الدرون واستعراض بصري، وإطلاق للألعاب النارية التي أضاءت ولونت سماء الزرقاء، بل كان رسالة وطنية، ومشاهد بصرية مفعمة بالإبداع، أدخلت البهجة إلى قلوب العائلات وألهبت مشاعر الفخر والاعتزاز الوطني لدى الصغار والكبار على حد سواء.
كما عبروا عن فخرهم بالمشاركة، مؤكدين أن هذه اللحظات المشرقة تجسد التفاف الأردنيين حول قائدهم وجيشهم ومنتخبهم، وتعكس روح الانتماء والفرح التي يعيشها الوطن في هذه المناسبات الغالية.
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