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طائرة تابعة للملكية الأردنية تغادر إلى دمشق

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 07-01-2025 12:32 م
الوكيل الإخباري-   غادرت اليوم الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية الأردنية متوجهة إلى دمشق في رحلة تجريبية بعد عودة حركة الطيران إلى مطار دمشق الدولي.اضافة اعلان


وقال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو إن الرحلة تجريبية قبل إعادة تشغيل خط عمان دمشق، وهي تأتي كرسالة دعم وتضامن لإعادة تفعيل الملاحة الجوية السورية.‎

وصرح مستو الذي كان على متن الرحلة برفقة فريق فني من هيئة تنظيم الطيران المدني والخطوط الجوية الملكية الأردنية وعدد من المختصين ان الهدف من الرحلة تقييم الحالة الفنية لمطار دمشق الدولي وهو ما سيتم خلال فترة قصيرة.

وأوضح أن الفريق الذي سيمكث في دمشق سيعمل على التأكد من جاهزية المطار الفنية واللوجستية لاستقبال الطيران الدولي، وأن تشغيله سيكون ضمن أطر الامتثال لمعايير سلامة وأمن الطيران المدني الدولي.
 
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