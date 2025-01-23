"طاقة الأعيان" تلتقي الوزير الخرابشة

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الوكيل الإخباري- التقت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، برئاسة المهندس فاروق الحياري، اليوم الخميس، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، وعدد من المعنيين في الوزارة. اضافة اعلان





وقال الحياري إن ملف الطاقة يعتبر على درجة عالية من الأهمية الوطنية، لما له من إسهامات في تحقيق الأهداف الوطنية والنمو الاقتصادي، وهو ما يتطلب الاستمرار في تعظيم استغلال المصادر المحلية للطاقة وتحقيق الاعتماد على الذات والحفاظ على أمن التزود بالطاقة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج والمشاريع المنبثقة عنها.



وبين أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية مع الوزارة بصفتها الدستورية والرقابية تندرج ضمن إطار زمني محدد لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة والإجراءات المتخذة لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، والتوسع في استغلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، واستغلال الثروات الطبيعية.



من جهته، قال الخرابشة إن مسؤوليات الوزارة تشمل عملية التخطيط الشامل للقطاع، ووضع السياسات العامة، والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة، مبينًا أن القطاع يهدف إلى توفير الطاقة بأشكالها المختلفة للتنمية الشاملة وتنظيم شؤونها، وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول المجاورة، واستقطاب رأس المال العالمي للاستثمار في هذا المجال، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وإنتاج المشتقات النفطية، ونقل النفط والغاز، واستغلال المصادر المحلية للطاقة.



وأضاف أن الوزارة لديها برنامج واضح ومحدد بإطار زمني لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية، مرجحًا أن يطرأ تغير إيجابي على وضع الشركة خلال السنوات القليلة القادمة.



وأكد الاستمرار في تكثيف العمل مع شركة البترول الوطنية لتطوير حقل الريشة الغازي وزيادة إنتاجه، وتوسيع استخدامات الغاز الطبيعي في القطاعات المختلفة.



وقال إن الوزارة ستستمر في زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي، وسيكون للأردن دور في صناعة الهيدروجين الأخضر، واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال.





