طرح عطاء لتصريف مياه الأمطار في بلدة سحم الكفارات

وقال رئيس البلدية المهندس معاوية خزاعلة، إنه سيتم المباشرة بالعمل خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن البلدية طرحت أيضا عطاء خلطات إسفلتية لشوارع تابعة للبلدية، وسيتم فتح العطاء بتاريخ 9 أيلول الحالي.
كما سيتم تنفيذ عبارات لتصريف مياه الأمطار في شوارع بلدتي سحم وسمر قبل بداية فصل الشتاء.
وأشار الى أنه تم الانتهاء من المرحة الثانية لشارع الجنزير وربطه مع منطقة الجلمة في بلدة سمر تمهيدا لتعبيده.
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