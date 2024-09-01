طرح عطاء لتصريف مياه الأمطار في بلدة سحم الكفارات

الوكيل الإخباري- أحالت بلدية الشعلة التابعة للواء بني كنانة في محافظة إربد، عطاء تصريف مياه الأمطار في بلدة سحم الكفارات على مقاول محلي بقيمة 57 ألف دينار.

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وقال رئيس البلدية المهندس معاوية خزاعلة، إنه سيتم المباشرة بالعمل خلال الشهر الحالي، مشيرا إلى أن البلدية طرحت أيضا عطاء خلطات إسفلتية لشوارع تابعة للبلدية، وسيتم فتح العطاء بتاريخ 9 أيلول الحالي.



كما سيتم تنفيذ عبارات لتصريف مياه الأمطار في شوارع بلدتي سحم وسمر قبل بداية فصل الشتاء.