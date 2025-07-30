الأربعاء 2025-07-30 11:43 ص
 

طرح عطاء لشراء كميات من القمح

القمح
القمح
 
الأربعاء، 30-07-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري-    طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الثانية من بعد ظهر الثلاثاء المقبل.


واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 
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