الثلاثاء 2026-07-21 12:07 م

طرح عطاء للإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس

طرح عطاء للإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس طرح عطاء للإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس
طرح عطاء للإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس
 
الثلاثاء، 21-07-2026 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   طرحت دائرة العطاءات الحكومية، الثلاثاء، عطاء للإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس في محافظة إربد.

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وبحسب العطاء فإنه يتضمن العمل الإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس، وتتضمن الأعمال التمهيدية، وأعمال هدم وإزالة العقدات القائمة، والأعمال المعدنية، وأعمال استحداث أرضيات جديدة ورمبات، وأبواب خشبية، شاملاً جميع الأعمال، وحسب ما هو وارد في وثائق الشراء.


ودعت دائرة العطاءات الحكومية، المكاتب الهندسية والشركات الاستشارية الأردنية المصنفة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة في مجال الأبنية بالفئة الأولى، وعلى الراغبين بالاشتراك في هذه الدعوة سحب نسخ المناقصة من خلال موقع دائرة العطاءات الحكومية أو من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS) اعتبارا من اليوم.

 
 


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