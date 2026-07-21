طرح عطاء للإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس

الوكيل الإخباري- طرحت دائرة العطاءات الحكومية، الثلاثاء، عطاء للإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس في محافظة إربد.

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وبحسب العطاء فإنه يتضمن العمل الإشراف على تنفيذ تأهيل وتطوير متحف أم قيس، وتتضمن الأعمال التمهيدية، وأعمال هدم وإزالة العقدات القائمة، والأعمال المعدنية، وأعمال استحداث أرضيات جديدة ورمبات، وأبواب خشبية، شاملاً جميع الأعمال، وحسب ما هو وارد في وثائق الشراء.