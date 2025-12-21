الأحد 2025-12-21 07:19 م

طرح مشروع مسلخ عمّان الجديد للاستثمار

ب
ارشيفية
الأحد، 21-12-2025 05:30 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، عن طرح مشروع مسلخ عمان الجديد للاستثمار وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية (DBOT)، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

اضافة اعلان


ودعت "رؤية عمان" الذراع الاستثماري لأمانة عمان الكبرى، في بيان، الشركات المحلية والدولية المتخصصة والمهتمة، إلى تقديم طلبات إبداء الاهتمام، للحصول على وثائق طلب التأهيل وجميع المعلومات ذات الصلة بالمشروع، في موعد أقصاه الساعة الثالثة من يوم 29 كانون الثاني المقبل، من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني (www.ammanvision.jo).


وبينت أنه يمكن تحميل نموذج طلب إبداء الاهتمام من الموقع الإلكتروني نفسه، وأنه يجب تقديم الطلبات بصورة مكتملة وموقعة أصوليا عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو إرسالها ورقيا إلى عنوان الشركة في العبدلي.


وسيقام المشروع على قطعة أرض في منطقة الماضونة شرقي العاصمة، ويشمل إنشاء وتشغيل مسلخ متكامل للمواشي بالإضافة إلى سوق لحوم متكامل وفق أعلى المعايير العالمية.


ويعد هذا المشروع من مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية لأمانة عمان وعنصرا أساسيا في التنمية الحضرية والاقتصادية طويلة المدى للمدينة، وتحديث المنظومة الخدمية والصحية في العاصمة من خلال تعزيز سلامة الغذاء، ودعم الأمن الغذائي الوطني، وتحسين معايير الصحة العامة والبيئة، مع تلبية الطلب المتزايد في العاصمة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة

أخبار محلية الكرك تحيي ذكرى شهداء القلعة بفعالية وطنية ومشاركة واسعة

ل

عربي ودولي كوريا الشمالية: يجب كبح جموح اليابان لامتلاك أسلحة نووية

"تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية

أخبار محلية "تجارة الأردن" تشارك باجتماع اتحاد الغرف العربية

مصر والسعودية تستعدان لتشغيل أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة

عربي ودولي مصر والسعودية تستعدان لتشغيل أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة

ل

فلسطين استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق غزة

الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

عربي ودولي الداخلية السورية تعلن تفكيك خلية تابعة لـ"داعش" في ريف دمشق

ل

أخبار محلية حسان: الحكومة ستبدأ بتنفيذ محاور استراتيجية النظافة مع الجهات المعنية

وزارة الزراعة تنفذ مئات آبار الحصاد المائي في محافظة المفرق

أخبار محلية وزارة الزراعة تنفذ مئات آبار الحصاد المائي في محافظة المفرق



 






الأكثر مشاهدة