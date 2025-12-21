طرح مشروع مسلخ عمّان الجديد للاستثمار

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، عن طرح مشروع مسلخ عمان الجديد للاستثمار وفق نموذج التصميم والبناء والتشغيل ونقل الملكية (DBOT)، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص.

ودعت "رؤية عمان" الذراع الاستثماري لأمانة عمان الكبرى، في بيان، الشركات المحلية والدولية المتخصصة والمهتمة، إلى تقديم طلبات إبداء الاهتمام، للحصول على وثائق طلب التأهيل وجميع المعلومات ذات الصلة بالمشروع، في موعد أقصاه الساعة الثالثة من يوم 29 كانون الثاني المقبل، من خلال زيارة موقع الشركة الإلكتروني (www.ammanvision.jo).



وبينت أنه يمكن تحميل نموذج طلب إبداء الاهتمام من الموقع الإلكتروني نفسه، وأنه يجب تقديم الطلبات بصورة مكتملة وموقعة أصوليا عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو إرسالها ورقيا إلى عنوان الشركة في العبدلي.



وسيقام المشروع على قطعة أرض في منطقة الماضونة شرقي العاصمة، ويشمل إنشاء وتشغيل مسلخ متكامل للمواشي بالإضافة إلى سوق لحوم متكامل وفق أعلى المعايير العالمية.