طقس الجمعة معتدل في معظم المملكة

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.