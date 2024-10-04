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طقس الجمعة معتدل في معظم المملكة

أرشيفية
ارشيفية
الجمعة، 04-10-2024 09:09 ص

الوكيل الإخباري-   تكون الأجواء اليوم الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد، معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 31 - 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 29 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 28 - 15، وفي مرتفعات الشراة 27 - 14، وفي مناطق البادية 34 - 19، وفي مناطق السهول 31 - 18، وفي الأغوار الشمالية 35 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26، وفي البحر الميت 35 - 25، وفي خليج العقبة 36 - 24 درجة مئوية.

 
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