الجمعة 2025-06-20 10:09 م
 

طلبة التوجيهي يتقدمون لامتحان اللغة العربية غدًا السبت

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أرشيفية
 
الجمعة، 20-06-2025 08:54 م

الوكيل الإخباري- يستكمل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، غداً السبت التقدم للامتحان العام في يومه الثاني وفي كافة الفروع .

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وسيتقدم 167 ألفًا و 459 مشتركًا ومشتركة للامتحان في مبحث اللغة العربية، موزعين كما يلي الفرع العلمي 71517 مشتركًا ومشتركة، الفرع الأدبي 75419، الفرع الشرعي 112، الفرع الصناعي 7071، الاقتصاد المنزلي 8317، الزراعي 3455 ، الفندقي 1568 .

 
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