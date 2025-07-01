الثلاثاء 2025-07-01 08:33 ص
 

طلبة التوجيهي يتقدمون للامتحان في يومه السادس

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 07:33 ص

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الثلاثاء، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه السادس.

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وسيتقدم المشتركون في مبحث علوم الأرض والبيئة، اللغة العربية، العلوم الصناعية الخاصة، الإنتاج الحيواني، إنتاج الطعام وخدمته، الرسم والتصميم.

 

 
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