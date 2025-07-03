الخميس 2025-07-03 09:33 ص
 

طلبة "التوجيهي" يواصلون الخميس أداء امتحاناتهم

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أرشيفية
 
الخميس، 03-07-2025 07:52 ص

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الخميس، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه السابع.

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ويتقدم هؤلاء الطلبة للامتحان، بمباحث العلوم الحياتية، واللغة العربية، والعلوم الصناعية الخاصة، وإنتاج الطعام وخدمته.

 
 
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