طلبة "التوجيهي" يواصلون الخميس أداء امتحاناتهم

الوكيل الإخباري- يواصل طلبة التوجيهي من الفروع الأكاديمية والمهنية، اليوم الخميس، التقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 "الامتحان العام" في يومه السابع.

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