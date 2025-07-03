طلبة "التوجيهي" يواصلون الخميس أداء امتحاناتهم

ويتقدم هؤلاء الطلبة للامتحان، بمباحث العلوم الحياتية، واللغة العربية، والعلوم الصناعية الخاصة، وإنتاج الطعام وخدمته.
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