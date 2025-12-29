طلبة اليرموك يحولون مواهبهم لمشاريع إنتاجية في "بازار أثر"

الوكيل الإخباري- واصلت فعاليات "بازار أثر" للمشاريع الطلابية الصغيرة في جامعة اليرموك أعمالها لليوم الثاني على التوالي وسط حضور تفاعلي من الطلبة والمجتمع المحلي، حيث ينظم البازار بالتعاون بين عمادة شؤون الطلبة وفريق "أثر" التطوعي.

وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور أحمد الشريفين، إن هذا البازار يمثل منصة حيوية لتمكين الطلبة والكشف عن طاقاتهم الكامنة ومواهبهم المبدعة، لافتا إلى أن استراتيجية الجامعة تولي اهتماما بالغا بالمشاريع الطلابية التي تدمج بين المهارة العملية والتحصيل الأكاديمي.



وأضاف أن العمادة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الفاعلية الاقتصادية للطلبة وتمكينهم من بناء مشاريع صغيرة باحترافية عالية وامتلاك أدوات التسويق الحديثة، لتتحول أفكارهم إلى مشاريع مستدامة تشكل مصدر دخل حقيقي ومستقر يساندهم في مسيرتهم المهنية والحياتية.



من جهتهم، أشار القائمان على تنظيم البازار من فريق "أثر" طارق العزام، ورهف العمري، إلى أن النجاح الذي يشهده يعكس شغف الشباب بالعمل الحر، مؤكدين توفير كافة التسهيلات لـ 50 مشروعا مشاركا لإبراز إبداعاتهم أمام الجمهور.



وفي جولة داخل أروقة "البازار"، برزت مشاريع ريادية نوعية حيث استعرضت الطالبة كنانة طوالبة، من كلية "الشريعة" مشروعها: "متجر إلكتروني للكتب" والذي يهدف إلى إعادة إحياء ثقافة القراءة وتيسير الوصول للمعرفة بأسلوب رقمي عصري، مبينة أن دراستها الشرعية كانت الحافز لنشر الوعي الثقافي.



وقدمت الطالبة ريم مساعدة، وهي سنة رابعة من كلية الاقتصاد، نموذجا للاحترافية من خلال ركن الحلويات فهي "شيف معتمدة" حاصلة على شهادة مزاولة مهنية وتدير مشروعها بعقلية اقتصادية تدمج بين الجودة العالية وإدارة التكاليف ليكون مشروعا مساندا لها ولأسرتها.



وفي زاوية الصناعات اليدوية قدمت الطالبة سلسبيل العمري تخصص التصميم التطبيقي مجموعتها من حقائب الكروشيه والخرز والتي عكست قدرة فائقة على دمج الأصالة بالتصاميم الحديثة.



وأكدت أن مشاركتها تمثل انطلاقة لخط إنتاجي تسعى لتطويره من خلال الالتحاق بدورات تدريبية متقدمة بهدف مواءمة المنتج اليدوي مع متطلبات السوق العصرية وتحويل الحرفة إلى مشروع ريادي متكامل.



من جهتها، لفتت الطالبة وسن عصام الأنظار في ركن "رسم الكاريكاتير" بتقديمها تجربة تفاعلية اشتملت على رسم لوحات فورية للزوار حيث نجحت في تطويع موهبتها الفنية في رسم الملامح بسرعة وتحويلها إلى خدمة ريادية جاذبة، مزجت فيها بين السرعة والابتكار لتشكل محطة توقف رئيسة لمرتادي الفعالية.



من جانبه، عكس مشروع الطالب ركان العجلوني، سنة أولى كلية إدارة أعمال طموح الشباب المستجد من خلال تخصص متميز في "الشوكولاتة البلجيكية" ساعيا لدمج دراسته الإدارية مع شغفه لافتتاح متجره الخاص مستقبلا.