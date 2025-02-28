عاجل الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

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الوكيل الإخباري- أعلنت أمانة عمان الكبرى أنه سيتم إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل/ منطقة رأس العين بالتزامن مع أذان المغرب طيلة أيام الشهر الفضيل وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي في الامانة الدكتور ناصر الرحامنة ان إطلاق مدفع رمضان، الذي تم إنجاز كافة الترتيبات والتجهيزات له في الموقع، ياتي بهدف إحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع الرمضاني مشهدا من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد الإفطار