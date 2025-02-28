عاجل الأمانة: إطلاق مدفع رمضان من ساحة النخيل

وقال الناطق الإعلامي في الامانة الدكتور ناصر الرحامنة ان إطلاق مدفع رمضان، الذي تم إنجاز كافة الترتيبات والتجهيزات له في الموقع، ياتي بهدف إحياء تراث عمان القديم الذي مثّل فيه المدفع الرمضاني مشهدا من مظاهر الحياة في شهر رمضان الكريم بالاعتماد عليه في إعلان موعد الإفطار
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