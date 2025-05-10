عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وبيّن المصدر أن قوات حرس الحدود طبّقت قواعد الاشتباك، وألقت القبض عليهم، وجرى تحويلهم إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل السبل والوسائل لمنع مختلف أشكال ومحاولات التسلل والتهريب، حفاظًا على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
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