عاملا وطن يعثران على مصاغ ذهبي ثمين قرب حاوية .. وهذا ما حصل !

الوكيل الإخباري- احتفلت بلدية سهل حوران بعاملين من عمال الوطن في بلدية سهل حوران وأثنت عليهما بعد أن عثرا على مصاغ ذهبي ثمين واعاداه لأصحابه.



وعثر العاملان على مصاغ ذهبي يخص لاجئا سوريا في بلدة الطرة، في حقيبة بالقرب من إحدى الحاويات.



وفي التفاصيل، عثر العاملان على حقيبة بالقرب من احدى الحاويات دون ان يعرفا ما فيها، فوضعاها في المركبة بانتظار تسليمها للأجهزة المعنية.

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