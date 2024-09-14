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عاملا وطن يعثران على مصاغ ذهبي ثمين قرب حاوية .. وهذا ما حصل !

مصاغ ذهبي
مصاغ ذهبي - تعبيرية
السبت، 14-09-2024 06:20 م

الوكيل الإخباري-    احتفلت بلدية سهل حوران بعاملين من عمال الوطن في بلدية سهل حوران وأثنت عليهما بعد أن عثرا على مصاغ ذهبي ثمين واعاداه لأصحابه.

وعثر العاملان على مصاغ ذهبي يخص لاجئا سوريا في بلدة الطرة، في حقيبة بالقرب من إحدى الحاويات.

وفي التفاصيل، عثر العاملان على حقيبة بالقرب من احدى الحاويات دون ان يعرفا ما فيها، فوضعاها في المركبة بانتظار تسليمها للأجهزة المعنية.

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بعدها جاء صاحب الحقيبة يبحث عنها مذعورا، وابلغاه بالعثور عليها، وسلماه حقيبته، حيث قال ان في الحقيبة قرابة 300 غم من المصاغ الذهبي تقدر قيمتها بأكثر من 15 الف دينار.

 
gnews

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