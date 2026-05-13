عبر سوريا .. وصول 32 ألف رأس ماشية من رومانيا في طريقها إلى الأردن

الوكيل الإخباري- استقبل مرفأ طرطوس السوري باخرتين قادمتين من رومانيا تحملان نحو 32 ألف رأس من الأغنام والعجول، ضمن حركة الترانزيت عبر الأراضي السورية باتجاه الأردن، وفق ما نقلته وكالة "سانا".





وبحسب البيانات، تضم الشحنة الأولى 500 عجل و15 ألف رأس من ذكور الأغنام، فيما تحمل الباخرة الثانية 16 ألف رأس من ذكور الأغنام، ليصل إجمالي الشحنة المتجهة إلى الأردن إلى نحو 32 ألف رأس ماشية.



وأكد رئيس دائرة الصحة والإنتاج الحيواني في المديرية، مهند قدور، أن عمليات تفريغ الشحنة جرت بإشراف الجهات المختصة، مع إجراء الفحوص الصحية والبيطرية اللازمة للتأكد من سلامة المواشي قبل نقلها براً إلى الأردن.







