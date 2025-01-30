عبر وزارة الخارجية.. الأردن يوجه رسالة للولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، جراء حادث اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية قرب مطار ريغان في العاصمة الأميركية واشنطن، مما أسفر عن وقوع عديد من الضحايا والإصابات، ومفقودين في نهر بوتوماك. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في هذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.