عبر وزارة الخارجية.. الأردن يوجه رسالة للولايات المتحدة

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديقة في هذا الحادث الأليم، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
-
أخبار متعلقة
-
الضمان: جهد وطني تشاركي في التوعية بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل
-
شركة زين تهنئ الملك بذكرى ميلاده
-
الملكة رانيا تهنئ الملك: كل عام وأنت الأغلى على قلوبنا
-
ولي العهد يهنئ جلالة الملك بذكرى ميلاده الـ 63
-
المومني يؤكد أهمية التعاون بين الحكومة والإعلام لتوصيل المعلومات للمواطنين
-
السير: خطة مرورية اليوم وانتشار للشرطة السرية
-
اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية اليوم (رابط)
-
الأردنيون يحتفلون بالعيد الـ 63 لميلاد الملك