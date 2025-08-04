عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة مكونة من 38 شاحنة لغزة

وأكد أمين عام الهيئة حسين الشبلي، دخول قافلة المساعدات إلى القطاع.
وبحسب بيان صادر عن الهيئة، تتكون القافلة التي عبرت جسر الملك الحسين من 38 شاحنة مساعدات إنسانية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وتحمل القافلة مواد غذائية أساسية لتلبية الاحتياجات المتزايدة بقطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وتُعدّ جزءا من الجهود المتواصلة التي يقودها الأردن على المستويين الإقليمي والدولي، لإغاثة الأهل في القطاع، والتخفيف من معاناتهم.
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