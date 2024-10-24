عبور 105 شاحنات مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

الوكيل الإخباري- سير الأردن، بالتنسيق والتعاون بين القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، 105 شاحنات من المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة خلال الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول الجاري.

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وحملت القوافل مساعدات إغاثية طارئة اشتملت على الطحين وأغذية الأطفال ووجبات طعام جاهزة وطرود غذائية وبطانيات ومواد إيوائية وملابس شتوية، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.