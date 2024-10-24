عبور 105 شاحنات مساعدات أردنية إلى قطاع غزة

وحملت القوافل مساعدات إغاثية طارئة اشتملت على الطحين وأغذية الأطفال ووجبات طعام جاهزة وطرود غذائية وبطانيات ومواد إيوائية وملابس شتوية، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع.
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